Governo escolhe incêndios para tema do debate quinzenal de quinta-feira

O Governo escolheu esta quarta-feira para tema do debate quinzenal com o primeiro-ministro de quinta-feira a “prevenção estrutural e gestão integrada de incêndios”, no dia em que termina o prazo para os proprietários limparem os terrenos.

Até 15 de março, os proprietários têm de limpar as áreas envolventes às casas isoladas, aldeias e estradas e, em caso de incumprimento, ficam sujeitos a contraordenações, com coimas que variam entre 280 e 120.000 euros.

Perante o incumprimento dos proprietários deste prazo, as Câmaras Municipais têm de garantir, até 31 de maio, a realização de todos os trabalhos. De forma a assegurarem o pagamento das despesas dos trabalhos de limpeza de terrenos, os municípios podem aceder, até 30 de setembro, a uma linha de crédito de 50 milhões de euros.

Logo pela manhã, antes do debate quinzenal, o primeiro-ministro e o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses fazem uma declaração sobre “a necessidade de limpeza de mato”.

Depois da intervenção inicial de António Costa na Assembleia da República, o PSD será o primeiro partido a interpelar o chefe do executivo, no segundo debate quinzenal do líder parlamentar Fernando Negrão.

Há quinze dias, Fernando Negrão dedicou todo o seu tempo de intervenção à eventual entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital do Montepio, manifestando a oposição do PSD e admitindo até uma comissão de inquérito sobre o tema.

Seguem-se, por esta ordem, intervenções do BE, CDS-PP, PCP, PEV, PAN e PS.

O debate quinzenal acontece poucos dias depois do Congresso do CDS-PP, no qual a líder democrata-cristã, Assunção Cristas, defendeu que o seu partido é a única alternativa ao atual Governo socialista.

A limpeza das florestas já dominou parte da discussão com o primeiro-ministro há quinze dias no parlamento, com António Costa a salientar, então, que as obrigações legais de limpeza de mato existem desde 2006, criticando os que, “a nível local e ministerial (…), lavaram as mãos” do seu cumprimento.

A legislação laboral e a saúde têm sido outros dos temas presentes nos últimos debates quinzenais, com o presidente do PSD, Rui Rio, a anunciar hoje que o partido irá marcar um debate de urgência sobre o estado da saúde em Portugal.

Também esta quarta-feira, o ministro das Finanças admitiu, no parlamento, que possa haver situações de má gestão no Serviço Nacional de Saúde e que, nesse caso, têm de ser avaliadas, adiantando que foi criada uma unidade de missão para avaliar a dívida na Saúde.

“Pode seguramente haver má gestão, na verdade, e temos de olhar para ela”, disse Mário Centeno, na comissão parlamentar de Trabalho.

A seguir ao debate quinzenal, está prevista a discussão preparatória do Conselho Europeu, também com a presença do primeiro-ministro, com tempos conjuntos com o debate sobre as prioridades da presidência da Bulgária no Conselho da União Europeia.

Continuar a ler