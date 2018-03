Jorge Jesus: “Vamos jogar como se estivesse 0-0 e não para defender a vantagem”

O treinador Jorge Jesus rejeitou esta quarta-feira qualquer atitude mais defensiva do Sporting frente ao Viktoria Plzen, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, e afirmou que quer “marcar golos” na República Checa.

“Estamos focados é nas nossas ideias e a nossa ideia é arranjar forma de marcar golos. Vamos jogar como se estivesse 0-0 e não para defender a vantagem da primeira mão (2-0)”, afirmou Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão do duelo de quinta-feira, na Arena Doosan, em Plzen.

Na primeira mão, o Sporting venceu o Viktoria, com dois golos do avançado colombiano Fredy Montero, e alcançou uma valiosa vantagem para o segundo encontro com o atual líder do campeonato checo.

O Viktoria Plzen tem jogadores internacionais pela República Checa, dois pontas de lança muito agressivos e bons no jogo aéreo. O facto de o campo não estar em boas condições pode prejudicar, mas temos que nos adaptar. Temos de estar muito fortes para anular o ponto mais forte do jogo deles”, referiu o treinador de 63 anos.

Questionado sobre a possibilidade, caso o Sporting confirme o apuramento, de ser o único treinador português ainda em prova nas competições europeias, Jesus admitiu que ficaria satisfeito, embora na terça-feira tenha estado a “torcer” por José Mourinho (Manchester United) e Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), na Liga dos Campeões. “Estava a fazer muita força para que ficassem apurados. Se tiver o privilégio de o Sporting passar a eliminatória e ficar eu, concretamente, satisfaz-me como é óbvio, mas também porque precisamos de pontos para o ‘ranking'”, disse.

Na mesma conferência de imprensa, o defesa-central André Pinto, que deverá render o castigado Sebastien Coates, destacou o poder físico dos jogadores do Viktoria Plzen e negou que, nesta altura da temporada, exista algum desgaste físico no Sporting. “É um facto que temos um grande número de jogos. Um clube como o Sporting quer andar em todas as frentes e estamos felizes por isso O desgaste faz parte, temos de estar preparados para isso”, considerou o jogador de 28 anos.

Viktoria Plzen e Sporting defrontam-se na quinta-feira, às 18h00, horas de Lisboa, em jogo com arbitragem do alemão Tobias Stieler.

