Os vídeos mais marcantes de Stephen Hawking

O livro “A Brief History of Time” fez de Stephen Hawking uma figura pop e a cultura popular tomou-lhe o gosto. De aparições na saga “Star Trek” e na série “A Teoria do Big Bang” à conversa com Homer Simpson e à entrevista com o comediante John Oliver, foram muitos os momentos de destaque de Stephen Hawking na televisão.

No dia da morte, sucedem-se também as homenagens com as frases e momentos mais marcantes da vida do físico que revolucionou o conhecimento sobre o cosmos. Eis os melhores vídeos.

A vida e obra de Stephen Hawking, nas suas próprias palavras:

Stephen Hawking, in his own words: 'All my life, I have sought to understand the universe.' https://t.co/HZDeNjL77B pic.twitter.com/hZfiqav8fi — The Telegraph (@Telegraph) March 14, 2018

A TED Talk de Stephen Hawking sobre o cosmos (e o que ele diz sobre os humanos):

“Está tudo na minha mente”. Como Hawking contornou a paralisia física:

"My disability has been a help in a way…"

Speaking to @BBCBreakfast's @timmuffett in 2013, the late Stephen Hawking said his disability didn't hold him back. #stephenhawking pic.twitter.com/VmPSaXu6Fq — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 14, 2018

A aparição de Stephen Hawking em “Star Trek”:

Um jovem Stephen Hawking no documentário “The Key to the Universe: The Search for the Laws of Creation” (1977), da BBC:

Stephen Hawking first appeared on the BBC in the 1977 documentary The Key to the Universe: The Search for the Laws of Creation pic.twitter.com/SGmahsGsao — BBC Archive (@BBCArchive) March 14, 2018

O físico também surgiu na série “Os Simpsons”:

“O que é que nos torna únicos?” O vídeo de homenagem da revista Time:

Renowned theoretical physicist Stephen Hawking has died age 76, a spokesperson for his family says https://t.co/10DFKyWuUY pic.twitter.com/MmsObat2gd — TIME (@TIME) March 14, 2018

Os quatro minutos de Stephen Hawking num avião da NASA que simulava uma ida ao espaço:

A aparição de Stephen Hawking na série “A Teoria do Big Bang” e a conversa com Sheldon Cooper:

A homenagem da Universidade de Cambridge, onde Hawking estudou e leccionou:

Professor Stephen Hawking 1942-2018 – a video tribute https://t.co/DzwjZII2RL — Cambridge University (@Cambridge_Uni) March 14, 2018

A entrevista com o comediante John Oliver:

“A inteligência é a capacidade de nos adaptarmos à mudança”. Mais uma homenagem ao físico:

Rest in peace to the genius, Professor Stephen Hawking ❤️ pic.twitter.com/0WUmt7dkoe — LADbible (@ladbible) March 14, 2018

A vida de Stephen Hawking, contada em vídeo pelo canal História:

"The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." #StephenHawking pic.twitter.com/H6aIG6hzPE — HISTORY (@HISTORY) March 14, 2018

