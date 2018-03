Sarampo. Sete casos confirmados, 32 em dúvida. DGS admite surto

Em declarações à SIC Notícias, esta quarta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, revelou que há sete casos de sarampo confirmados, cinco deles são profissionais de saúde do Hospital de Santo António, no Porto. Há ainda 32 casos no mesmo hospital por confirmar.

Em relação ao Hospital de Santo António, tenho uma atualização a fazer. É que neste momento existem identificados como casos suspeitos, ou seja, têm sintomas que podem ser sarampo, 32 pessoas”, disse Graça Freitas à RTP3, poucos minutos depois de ter dito à SIC Notícias que havia apenas 15 casos por confirmar.

Além dos dois casos na Região Norte — que Graça Freitas alertou que “não estão ligados ao hospital” — há mais cinco casos confirmados dos 32 profissionais de saúde do Hospital de Santo António, no Porto que apresentavam sinais compatíveis. “Cinco dessas pessoas apresentaram análises positivas. Três negativas e as outras estão em curso“, explicou a diretora-geral da Saúde, alertando ainda para a necessidade cada vez maior de vacinação uma vez que “o vírus não tem fronteiras”.

A Direção-Geral de Saúde já tinha confirmado esta terça-feira dois casos de sarampo na Região Norte do país, que aparentavam não estar relacionados. Os infectados são um homem de 27 anos e outro com 43. A estes dois casos se juntam mais cinco, contabilizando sete.

No mesmo dia, vinte trabalhadores do Hospital de Santo António, no Porto, apresentaram sintomas de sarampo, depois de terem contactado com um doente não imunizado contra a doença.

