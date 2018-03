Tornado em Esposende provoca um ferido e vários estragos

Um homem de 49 anos ficou ferido com a passagem de um tornado em Esposende, no distrito de Braga, esta quarta-feira. A notícia é avançada pelo Diário do Minho. Apesar de não ter ferimentos graves, foi transportado para o hospital.

O homem encontrava-se a trabalhar numa estufa que foi levada pelo vento, tendo ficado no meio dos escombros. O chefe dos Bombeiros Voluntários de Esposende, Miguel Garra, confirmou ao mesmo jornal que há “um ferido, com 49 anos, que estava a trabalhar numa estufa. O ferido não é grave e foi transportado para o Hospital de Barcelos”.

O tornado formou-se ao largo da costa de Esposende, entrou em terra e atingiu a freguesia de Belinho, provocando vários estragos. As rajadas de vento levaram telhados, árvores e uma estufa. A força do vento conseguiu partir um poste de alta tensão.

Há vários danos nas ruas de Belinho, provocados pela queda de estruturas metálicas em cima de casas. A Estrada Nacional (EN) 13 também foi afetada com destroços espalhados pela via. A Proteção Civil de Esposende encontra-se no local.

