Uma centena de jogos com Portugal ao peito

Nesta altura, Ronaldo já era quase veterano na Seleção. A 16 de outubro de 2012, no Estádio do Dragão, faz o jogo nº 100 com as cores nacionais e é-lhe oferecido um chapéu comemorativo da FPF. O jogo, que era contra a Irlanda do Norte, acabou empatado a uma bola.