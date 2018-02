As 10 maiores qualidades dos portugueses

Só é possível amar um país quando também amamos seu povo. Uma coisa não pode estar dissociada da outra. E esse texto não é para falar do belo céu azul português ou da sua costa radiante, mas sim para falar das pessoas, independentemente da paisagem ou de outros atributos do país. Afinal, quais são as características que fazem com que seja tão fácil gostar dos portugueses?

1) São abertos: portugueses gostam de Portugal, mas também gostam do mundo. Ouvem música angolana, assistem novelas brasileiras, comem tapas espanholas, valorizam o cinema francês, estudam livros alemães, se interessam pela medicina chinesa. Os portugueses não se deixam limitar por nenhum fanatismo patriótico e, exatamente por isso, sabem aproveitar tudo de bom que o mundo oferece.

2) Servem muita comida: essa é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores qualidades dos portugueses. Todos, absolutamente todos os portugueses nos servem muita, muita comida para seus amigos, clientes ou familiares. Pode ser no restaurante ou em casa, a avó ou o cozinheiro. Nunca corremos o risco de sair com fome de um restaurante ou da casa de alguém em Portugal. Não há miséria, mesmo quando as pessoas não têm muito sobrando. E isso é lindo.

3) São transparentes: percebo, cada vez mais, que há muito pouca falsidade em Portugal. Trata-se de uma lógica simples: as pessoas quase sempre dizem o que pensam (o que às vezes poderia ser feito de forma mais delicada, é bem verdade), existindo muito pouco espaço para sussurros nos corredores ou para coisas a serem ditas pelas costas. O que deve ser dito, costuma ser dito cara a cara, o que às vezes aborrece, mas que demonstra hombridade.

4) São amigos: pode parecer infantil, mas os portugueses são realmente bons amigos. Não se trata de uma amizade que se conquista em minutos, como no Brasil. Mas, uma vez conquistada, são amigos para levarmos para a vida. Daqueles que estão lá não só para um copo e para uma viagem, mas para um lamento e para uma visita no hospital. Eles simplesmente estão sempre lá.

5) São prestativos: os portugueses ajudam as pessoas. Um turista perdido, uma pessoa que deixa cair um casaco sem perceber, um motorista que não sabe a saída exata na estrada, uma senhora com dificuldades para atravessar a rua. A timidez portuguesa poderia impedí-los de oferecer ajuda, mas não é o que acontece na prática.

6) Têm as sobrancelhas mais bonitas do mundo: não há qualquer dúvida, os portugueses têm as sobrancelhas mais bonitas do mundo. Morro de inveja. Aqui não há sobrancelhas sem graça, sem personalidade ou insignificantes. Todas são fartas e significativas. É possível reconhecer um português em qualquer lugar do mundo, apenas observando a sobrancelha: se for muito bonita, é portuguesa com certeza.

7) São informados: portugueses sabem o que está acontecendo em Portugal e no mundo. Mesmo que os veículos de comunicação nem sempre repassem a informação da melhor forma, os portugueses não se fecham nas notícias internas, menosprezando o contexto internacional, nem se esquecem do que se passa no país, com uma valorização excessiva do que se passa lá fora.

8) Amam a própria cultura: não há um português que não se orgulhe do fado, das sardinhas na brasa, da obra de Pessoa, de Eça e de Saramago, das navegações e das caravelas, dos azulejos, da festa dos santos, da cultura do vinho, da guitarra portuguesa. E, mesmo assim, o amor pela própria cultura não os torna desinteressados pela cultura alheia.

9) Aceitam seus imigrantes: há uma grande diferença entre permitir a entrada de um estrangeiro e efetivamente aceitá-lo. Portugal, como país colonizador que foi, agora vive o processo natural de receber os nativos das antigas colônias. Não sei se um senegalês se sente bem recebido na França como um brasileiro se sente em Portugal. É claro que há exceções, mas a regra é encontrar portugueses que nos fazem sentir verdadeiramente bem vindos.

10) Têm riso fácil: poucas coisas são melhores do que conviver com pessoas que riem. E os portugueses não precisam de muito para rir, o que é ótimo. Ultrapassada a barreira da timidez-que-às-vezes-parece-antipatia-ou-grosseria-mas-não-é, os portugueses se mostram não apenas dispostos a dar risada, mas até sedentos por ocasiões de riso. Ainda bem.

