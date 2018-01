Onde está o Wally?

É lamentável se a política (à) portuguesa descer ao grau inclinado de passatempo.

De uma encenação de praia populista.

Mas por estes dias parece que andam todos como no livro do Wally.

À procura do centro político português, o que quer que ele signifique.

Uma espécie botânica rara.

A pergunta de um milhão de Euros: quem é que vai ganhar o centro?

O PSD que Rui Rio pretendeu ganhar?

O PSD de Rio + o PS de Costa – o ajuntamento comunista do Bloco e do PCP?

Ou o CDS?

A avaliar pelos pregoeiros o centro é uma Atlântida.

Uma cidade perdida que sobrevive alhures.

Afundada num alçapão fluido e nevoento que existe mais à direita do PS mas mais esquerda que o CDS.

Um cosmos que não se importa de ser próximo do PS e de António Costa.

E que rigorosamente ao mesmo tempo também não se importa de ser próximo do PSD e de Rui Rio.

Ou tudo não passa, afinal, da mormaceira pantanosa da insustentável leveza do poder?

O CDS para isto não serve.

Porque se o CDS quiser crescer para servir o futuro de Portugal e dos Portugueses não pode ser comparsa de passatempos ou jogos de alquimia.

Porque as eleições não se ganham com enredos de filmes de aventuras.

Com modelos de personagens políticos arqueólogos-aventureiros do tipo Indiana Jones à caça do centro.

Por uma vez chamemos as coisas pelos nomes (um exercício que a raça detesta).

Porque o “centro” é a casa do abominável “JOB FOR THE BOYS”.

Porque o “centro” é a infesta superestrutura de todos os interesses instalados, com o arnês da função pública instalada, expandida e anquilosada posto à cabeça do povo.

Um grilhão em estado puro a fazer Portugal olhar para trás e a andar para trás.

Chega.

É fundamental que o CDS ajude a libertar Portugal desta canga histórica.

Que diga na praça pública sem rodeios nem meias palavras quem é e que diga ao que vem.

Que identifique e defenda com inteligência e coragem causas e ideias sérias, verdadeiras, reformistas e criativas que possam mobilizar e vitalizar a comunidade.

Que sejam apelativas e nessa medida congreguem boas vontades, suscitem apoios e parcerias e, evidentemente, captem votos.

O CDS não tem de andar à procura do “centro”.

Tem é de encontrar e chamar pessoas.

Miguel Alvim é advogado e membro da Comissão Política Nacional do CDS.

Continuar a ler