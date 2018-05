Fotogaleria. Filomena Cautela, a vencedora da Eurovisão

Filomena Cautela, juntamente com Daniela Ruah, Catarina Furtado e Sílvia Alberto, foi uma das caras do Festival da Eurovisão da Canção, que se realizou no passado sábado, dia 12 de maio. Edição do festival em que Israel levou a melhor e Portugal ficou no último lugar da tabela de classificações.

A apresentadora, com 33 anos, é o rosto do programa da RTP, 5 Para A Meia Noite, e fez com que público de todo o mundo ficasse rendido à sua prestação no festival e admitiu que foi um dos maiores desafios da sua vida.

A Filomena Cautela é, sem dúvida, a melhor das apresentadoras do festival #Eurovision — Rui Manuel Braz (@RuiBras25) May 10, 2018

Veja a galeria com fotografias exclusivas da apresentadora nos bastidores da Eurovisão.

