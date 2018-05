Bruno de Carvalho convoca reunião de emergência com toda a gente: Jesus, jogadores, adjuntos, scouting e departamento médico

Bruno de Carvalho convocou uma reunião de emergência para esta segunda-feira no Estádio de Alvalade com grande parte do staff do futebol do Sporting: de acordo com o Expresso, Jorge Jesus, os treinadores adjuntos, o scouting e o departamento médico foram chamados. O jornal A Bola avança ainda que os jogadores também foram convocados e devem encontrar-se com a SAD depois da reunião com o treinador.

A reunião surge no seguimento da derrota do Sporting frente ao Marítimo, este domingo, que provocou a queda dos verde e brancos para o terceiro lugar e a consequente ausência da fase de acesso à Liga dos Campeões. Os adeptos leoninos receberam a equipa com assobios e insultos no Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, e, já em Alvalade, um grupo de indivíduos tentou agredir Rui Patrício e William Carvalho dentro das garagens do estádio.

De recordar que a época do Sporting ainda não terminou: a equipa de Jorge Jesus defronta o Desportivo das Aves no próximo domingo, dia 20, na final da Taça de Portugal. O treinador tem contrato válido por mais um ano e não assinou qualquer cláusula anti-rivais. Rescindir contrato com Jesus poderia obrigar o Sporting a pagar ao técnico sete milhões de euros, correspondentes aos salários do ano que não iria cumprir.

O ambiente tenso entre Bruno de Carvalho, Jorge Jesus e os jogadores arrasta-se desde o início de abril, depois da derrota com o Atlético de Madrid. Depois de suspensões, posts inflamados nas redes sociais e críticas de parte a parte, a equipa leonina respondeu dentro de campo e venceu por seis ocasiões consecutivas: incluindo o próprio Atlético de Madrid (ainda que perdendo a eliminatória) e o FC Porto, na meia-final da Taça de Portugal.

A tensão foi agora reavivada – e não só pela derrota na Madeira e consequente ausência da Liga dos Campeões. No sábado, o Expresso publicou uma entrevista com Bruno de Carvalho onde o presidente do Sporting comentou o período de turbulência em Alvalade e a relação com Jorge Jesus.

“Uma pergunta mais inteligente seria: quem é o líder do balneário? Então acha que um treinador permitiria que os jogadores fizessem aquilo que se escreveu ao seu presidente? Que os jogadores tinham virado as costas ao presidente, que se tinham recusado a treinar, e por aí fora. Só pode ser invenção da comunicação social, não é? Porque se fosse verdade era gravíssimo. Tem tudo de ser invenções, não é? Porque senão era mau sinal haver um líder de balneário assim. E o líder de balneário é o treinador (…) Se geriu bem todo esse processo? Partindo do princípio de que é tudo mentira, menos o post, sim, geriu bem”, comentou sobre o técnico leonino. “Você acredita que alguma coisa acontece no balneário sem o OK do líder? Um líder lidera. Imagine que no meu Conselho de Administração acontecia uma série de coisas e atitudes para as quais eu não tinha dado o meu OK. Se isso acontecesse, eu não era líder algum”, rematou.

Resta agora saber se, depois da reunião desta segunda-feira, Bruno de Carvallho e Jorge Jesus vão continuar a preparar a próxima época, tal como o presidente leonino garantiu na entrevista.

Continuar a ler