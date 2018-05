Escritor-fantasma de Sócrates vai ser júri de candidatos a magistrados

O professor de Direito Domingos Soares Farinho — que o Ministério Público acredita ser o autor da tese de José Sócrates que está na base do livro “A Confiança no Mundo”– vai integrar o júri das orais aos novos candidatos a magistrados no Centro de Estudos Judiciários (CEJ). Domingos Farinho não foi convidado pela escola e magistrados, confirmou fonte do CEJ à revista Sábado, mas foi indicado pela instituição de ensino.

O nome do alegado escritor-fantasma do antigo primeiro-ministro é um dos que aparece na composição do júri para as “provas da fase oral e da avaliação curricular” do 34º Curso de Formação de Magistrados, num aviso fixado pelo diretor do Centro de Estudos Judiciários, João Silva Miguel.

Domingos Farinho foi investigado no âmbito da Operação Marquês. O Ministério Púlbico suspeita que o professor de Direito terá recebido 100 mil euros, através de uma sociedade de Rui Mão de Ferro — o 12º arguido do mesmo caso –, para escrever a tese de José Sócrates em Ciência Política apresentada por Sócrates no Institut d’Etudes Politiques de Paris. A tese, que foi avaliada com 16 valores, deu origem ao livro “A Confiança no Mundo”. Foi extraída uma certidão do processo principal para investigar suspeitas de prática de crimes de peculato e falsificação de documentos.

Dominhos Farinho, em declarações ao Observador, negou as acusações: “Já por diversas vezes, de há um ano a esta parte, afirmei que não escrevi a tese de mestrado do eng.º José Sócrates. A minha colaboração foi formal. Mais recentemente, pude esclarecer que não tive qualquer participação em livros subsequentes”. A mulher de Domingos Farinho, a advogada Jane Kirkby, também terá alegadamente recebido valores da mesma sociedade para escrever um segundo livro.

Continuar a ler