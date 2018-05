Seis coisas que talvez não sabe sobre Netta, a israelita vencedora da Eurovisão

Tem 25 anos, chama-se Netta Barzilai e tem dado que falar depois de ter vencido a edição de 2018 da Eurovisão com a canção “Toy”. A verdade é que o tema de Netta já liderava nas listas de apostas há cerca de dois meses, mas a situação estava renhida com o Chipre — com a música “Fuego”, por Eleni Foureira — a apresentar-se também em condições de vencer.

A cantora foi alvo de muitas brincadeiras na Internet, tanto pelo facto de a música se chamar “Toy”, como também pelo facto de, como escreveu o Independent, a atuação ter “referências ao Pokémon e passos de dança de galinha”, mas a verdade é que o sonho da israelita acabou por se tornar realidade: com 529 pontos dos telespectadores e 212 do júri, Netta recebeu a pontuação mais elevada que alguma vez tinha sido atribuída ao país, que já não vencia a Eurovisão há 20 anos.

A mensagem antibullying que Israel levou a concurso conseguiu arrecadar o microfone de cristal pelo qual 26 países tanto ansiavam. Mas afinal quem é a israelita que está agora nas bocas do mundo? Há seis curiosidades sobre a artista que deve ficar conhecer.

A infância na Nigéria

A jovem cantora nasceu em Israel, mas não foi lá que cresceu: Netta teve de se mudar com a família para a Nigéria, e foi depois, quando regressou às origens, que os problemas sociais se começaram a evidenciar. Durante a infância e adolescência, foi vítima de bullying e, ao levar o prémio para casa, Netta, que agradeceu por terem escolhido “a diferença”, deu voz a todos aqueles que sofrem com este tipo de maus tratos.

A galinha contra os cobardes

No início da canção israelita, a artista imita uma galinha, cacarejando e fazendo os gestos como se tivesse asas. Este foi um dos aspetos muito comentado pelos telespectadores. Mas a performance tem um propósito — Netta quer mostrar que vê as pessoas que praticam bullying precisamente como galinhas, reforçando a cobardia daqueles que se escondem atrás de insultos, deitando abaixo quem tem força e valentia.

Muita cor, mas só em palco

Cheia de cor e vida, foi assim que apareceu no palco da Eurovisão para mostrar, em três minutos e dezasseis segundos, à Europa (e ao mundo) que o importante é seguir em frente e ser feliz. Apresentou-se num estilo que não passou indiferente a ninguém, com cores vivas e luzes fortes para mostrar que não há espaço para tristezas. Apelidada de “Lady Gaga” israelita, a jovem transforma-se da cabeça aos pés para as atuações. No dia-a-dia prefere ser mais discreta: não usa maquilhagem, nem cores tão vivas. O El Español escreve que não a reconheceríamos se a víssemos na rua.

Os estudos em eletrónica

Apesar de ninguém conhecer Netta até há bem pouco tempo, mais precisamente até 2017, quando decidiu participar no concurso Stage Stage, que procurava a voz que iria representar Israel na Eurovisão, a artista estudou eletrónica na Escola de Música Contemporânea Rimon — desde pequena sabia que a música seria parte da sua vida. E tanto foi que aquele programa de televisão lhe mudou a vida e é graças a ele que hoje a sua música é conhecida em toda a parte.

Fã de Rihanna, com muitos amigos

No instagram, partilha fotos com os amigos, onde aparecem a cantar e a tocar guitarra, mostrando mais uma vez que a música é um dos seus planos favoritos.

De acordo com o jornal espanhol, a artista é uma grande fã de Rihanna: a ela pouco a afetam as críticas negativas e aquilo que possam dizer sobre ela. As influências de Rihanna são visíveis na força que demonstra em palco. E a vencedora do Festival é apologista de música que anima as pessoas, mas, ao mesmo tempo, passa uma mensagem.

A passagem pela banda da marinha

Sempre a sorrir, é assim que a mulher que levou Israel a vencer a Eurovisão, pela quarta vez, enfrenta a vida. É assim, e com a ajuda da música, que ultrapassa todos os momentos mais difíceis. Como o Observador já escreveu, do seu curriculum consta uma passagem pela banda da marinha israelita, quando cumpriu serviço obrigatório. Até quando estava na Marinha a diversão era parte do seu dia-a-dia, como mostra no Instagram.

