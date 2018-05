Andebol. Funcionário suspeito de corrupção suspenso do Sporting

Gonçalo Rodrigues, o responsável pelo gabinete de apoio ao atleta e às modalidades profissionais do Sporting, e um dos principais nomes associados ao alegado esquema para conquistar o título de campeão nacional de andebol na época 2016/17 decidiu autospender-se de funções esta tarde, de acordo com o Correio da Manhã.

Os dirigentes do clube terão chamado Gonçalo Rodrigues e o funcionário terá afirmado que está de consciência tranquila, mas terá depois tomado a decisão de se autosuspender quando lhe foi comunicado que iria ser alvo de um processo de inquérito.

O caso noticiado esta terça-feira baseia-se em várias mensagens de voz trocadas entre dirigentes do clube no WhatsApp. As conversas têm três intervenientes: Paulo Silva, João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues. André Geraldes seria o líder do esquema: contudo, o então diretor para as modalidades do Sporting não surge em qualquer mensagem de voz.

As mensagens trocadas entre Paulo Silva, João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues revelam o modo como o Sporting terá pago aos árbitros para ser beneficiado nos seus jogos.

