As histórias das tiaras de rainhas e princesas da família real britânica

O casamento real entre o príncipe britânico Harry e a atriz norte-americana Meghan Markle chegou mesmo a tempo de uma moda que estava adormecida há longas décadas: a das tiaras. Há pelo menos dois anos que os grandes criadores como Yves Saint-Laurent e Alexander Wang têm incluído as pequenas coroas nas modas de primavera e de verão. Elas são uma constante em boa parte dos casamentos reais, mais ainda quando ocorrem no seio da família real britânica. E o guarda-jóias que Meghan Markle tem à disposição a quatro dias do dia do casamento é vasto.

O estilo que a próxima duquesa da família real britânica adotou faz esperar um casamento simples e uma indumentária cândida. A prová-lo está o anterior casamento de Meghan Markle, em que a atriz usou um vestido comprido branco e sem assinatura. Agora que está prestes a casar com o filho da princesa Diana uma de duas coisas podem acontecer: ou permanece fiel aos gostos que tem transparecido até aqui ou alinhar na complexidade das histórias de princesas. E isso é válido não apenas para o vestido de noiva, mas também para as jóias que vai usar.

Algumas das tiaras que passam de geração em geração na família real britânica são tão famosas quanto os membros que a compõem: a Tiara do Nó do Amante de Cambridge foi feita para a rainha Maria em 1900, antes de ser passada para Isabel II, que a ofereceu a Diana no dia do casamento. E a Tiara da Rainha Mary Fringe foi feita em 1919 para a Rainha Vitória, mas é mais famosa por ter sido usada por Isabel II no dia do casamento. Há outras jóias, no entanto, que ainda não viram a luz da modernidade, como a Tiara Rosa Strathmore ou a Cartier que pertencia à bisavó de Harry. Talvez Meghan Markle as venha a usar.

Há uma herança histórica em cada uma das tiaras que a família real britânica possui, quase todas nas mãos da rainha Isabel II. Conheça-as na fotogaleria.

