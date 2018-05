Cannes só quer saltos altos? Kristen Stewart tirou os dela

A atriz norte-americana Kristen Stewart descalçou-se enquanto percorria a passadeira vermelha do Festival de Cannes, esta segunda-feira à noite. Bolhas? Calos? Joanetes apertados? Nada disso. Kristen livrou-se dos seus Louboutin em protesto contra o apertado dress code do festival. Descalçou-se e caminhou para a estreia de BlacKkKlansman, do realizador Spike Lee, com os pés bem assentes no chão. O trajeto incluiu a famosa escadaria do auditório.

Há um ano, no mesmo festival, a atriz já tinha prestado declarações sobre como o protocolo de Cannes lhe parecia desadequado. “Se não pedem a um rapaz que use saltos e um vestido, também não me podem pedir”, afirmou Stewart ao The Hollywood Reporter. Na altura, surpreendeu tudo e todos ao usar ténis na red carpet. Desta vez, foi mais longe e descalçou-se em plena passadeira vermelha, com todas as objetivas apontadas para si. Em nenhum dos momentos, a atriz foi advertida para o facto de não estar a usar saltos altos.

Mas será que Cannes é assim tão rígido no que toca aos sapatos das convidadas? A regra não está escrita em nenhum código de conduta, pelo menos nenhum consultável, mas o episódio de 2015 deixou bem claro qual a posição do festival em relação ao tema. Nesse ano, um grupo de mulheres na casa dos 50 anos foi alegadamente impedido de entrar na estreia de Carol, filme protagonizado por Cate Blanchett. A decisão gerou polémica nas redes sociais, mas também entre figuras da indústria. Entre elas, a atriz Emily Blunt. “Toda a gente devia ir de rasos, para ser honesta. Não devíamos usar saltos altos”, afirmou a atriz, em 2015. Na altura, a organização do festival não comentou o incidente, embora as convidadas barradas tenham confirmado: “Era obrigatório para todas as mulheres usar saltos altos nas apresentações com passadeira vermelha”, segundo escreveu a edição da britânica Harper’s Bazaar.

O certo é que o ato desafiante de Kristen Stewart está longe de ser inédito. Em 2016, um ano depois da grande polémica, Julia Roberts subiu a mesma escadaria descalça. Desde então que o calçado raso tem espreitado todas as edições. No ano passado, também a veterana Vanessa Redgrave foi de ténis.

Continuar a ler