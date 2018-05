China copia Bugatti Chiron e vende-o por 4.200€

Aos chineses pode faltar de tudo um pouco, dos salários decentes ao respeito pelos direitos humanos e, sobretudo, criatividade. Mas lata até têm (de sobra): copiam tudo o que mexe, protegidos por uma lei que acha que roubar as ideias e o estilo dos outros é… normal. Quer mais um exemplo? O Bugatti Chiron chinês, que uma companhia quase desconhecida – a Shandong Qilu Fengde – apelida de P8.

Basta olhar para o P8 para nos apercebermos de onde veio a “inspiração”, com o Chiron chinês a apropriar-se da grelha tipo ferradura que sempre caracterizou a marca criada por Ettore Bugatti em 1909, os grupos ópticos com quatro LED de cada lado do actual Chiron (OK, aquilo mais parece um arranjo natalício, mas de má qualidade). E, como se tudo o resto não fosse já suficientemente abusivo, até a tradicional pintura a duas cores, com o característico “C” a destacar a zona posterior da carroçaria. Mas depois surgem as diferenças, especialmente ao nível da dimensões, pois se o Chiron original, o francês, tem mais de 4,5 metros de comprimento e 2 metros de largura, o chinês fica tão atrás nas dimensões, como na elegância.

O Chiron da “loja dos 300” foi revelado pela Car News China e, mesmo sem ver o veículo ao pormenor, arriscamos avançar que não terá uma cópia do motor W16, com oito cilindros de capacidade. É também altamente provável que não atinja os 1.500 cv, não recorra a quatro turbocompressores e, muito menos, a quatro rodas motrizes. Asas móveis, que podem funcionar como travão aerodinâmico, não devem igualmente fazer parte do cardápio que anima o Chiron low cost, que dificilmente fará 420 km/h e que muito menos será capaz de passar os 100 km/h em 2,5 segundos, os 200 em 6,5 segundos e os 300 km/h em 13,5 segundos.

De acordo com a Car News China, o P8 é aquilo a que os chineses chamam um Low Speed Electric Vehicle e, pelo aspecto, com ênfase no Low Speed. O motor eléctrico tem um pouco menos de potência do que o Tesla Model S P110D (612 cv), ou até os 92 cv do Renault Zoe. Para sermos mais precisos, tem apenas 3,3 cv e é alimentado por uma bateria de 72V de ácido e chumbo, que se poderia caracterizar como muito avançada se ainda vivêssemos no tempo do Cro-Magnon.

A velocidade máxima do P8 evita qualquer tipo de multa por excesso de velocidade (ou, pelo menos, a maioria), uma vez que o bólide não ultrapassa 65 km/h, para depois ter uma autonomia de 150 km. Muito provavelmente, a descer. Similar aos melhores carros eléctricos modernos, o P8 apenas tem um exagerado tempo de recarga, nada menos do que 10 horas.

Mas como nem tudo pode ser mau, também o Chiron chinês traz boas notícias. É proposto na China por 31.999 yuan, ou seja cerca de 4.228€. Um “pouco abaixo” dos 2,5 milhões necessários para ir buscar um Bugatti Chiron à fábrica, que se por acaso quiser registar na China, com taxas de importação, ambiente, supercarros e outras, pode atingir os 7,6 milhões de euros.

