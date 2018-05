Fundador do Twitter e atriz de “Guerra dos Tronos” entre os primeiros oradores da Web Summit

Evan Williams, cofundador do Twitter e fundador do Medium, Maisie Williams, atriz que interpreta “Guerra dos Tronos”, e a comissária europeia para a concorrência Margrethe Vestage estão entre os oradores da próxima edição da Web Summit, que se realiza entre 5 e 8 de novembro, na FIL e na Altice Arena. A organização da maior conferência de empreendedorismo e tecnologia da Europa espera 70.000 visitantes oriundos de 170 países, informou esta terça-feira em comunicado.

Entre os primeiros 50 oradores, encontram-se também o presidente da Samsung, Young Sohn, o presidente executivo do eBay, Devin Wenig, o presidente executivo da Nestlé, Mark Schneider, o cofundador do Tinder, Sean Rad, ou Alexis Ohanian, fundador do Reddit. No total, serão 1200 os nomes que vão passar pelos parcos instalados no Parque das Nações. O Governo estima que a conferência tenha um impacto de 300 milhões de euros na economia local.

“Este será o terceiro ano em Lisboa. O evento cresceu ano após ano e não apenas em escala mas, também, no calibre e no impacto do que é transmitido nos palcos”, afirmou o fundador e presidente executivo da conferência, Paddy Cosgrave, em comunicado.

Em 2015, Paddy Cosgrave anunciou que a Web Summit ia sair da casa mãe em Dublin, na Irlanda, para vir para Lisboa por três anos (entre 2016 e 2018) com possibilidade de estender o contrato até 2020, mas ainda não há certezas quanto à permanência da conferência.

O Web Summit evoluiu para algo mais influenciador do que uma simples conferência tecnológica. É um marketplace global onde os líderes mundiais e os gestores vêm para fazer negócios”, afirmou o fundador.

A Web Summit nasceu em 2010, em Dublin, na Irlanda, onde se manteve até 2015. No primeiro ano, Paddy Cosgrave conseguiu reunir 400 pessoas da comunidade tecnológica local no Chartered Accountants House, em Dublin. No ano seguinte, triplicou de tamanho e, no ano passado, estiveram em Lisboa 59.115 pessoas, de 170 países diferentes.

