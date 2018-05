“Vergonha”, “hooligans”, “radicais”. O que diz a imprensa internacional sobre as agressões em Alcochete

O futebol português ficou marcado por mais um caso na tarde desta terça-feira. Um grupo de cerca de 50 adeptos encapuçados entrou na academia de Alcochete e agrediu alguns jogadores do plantel principal do Sporting. As primeiras imagens que foram divulgadas mostravam os ferimentos que Bas Dost sofreu na cabeça. O acontecimento não passou ao lado da imprensa internacional e na Holanda o destaque foi mesmo para as fotos do avançado que renunciou à seleção em abril.

Em Espanha, o jornal AS começa o artigo falando de uma “vergonha em Portugal”. “Hooligans”, “ultras” e “radicais” são outras das palavras que se podem ler na imprensa internacional. Holanda, Espanha, França, Itália e Reino Unido são alguns dois países onde os acontecimentos desta terça-feira foram notícia.

[Veja aqui alguns tweets e a fotogaleria no início do artigo]

???? | Bas Dost gewond geraakt na confrontatie met eigen fans. pic.twitter.com/TTsWmSki1G — FOX Sports (@FOXSportsnl) May 15, 2018

Aficionados invaden entrenamiento del Sporting y agreden a Jorge Jesús y los jugadoreshttps://t.co/CjFwVDU42Q pic.twitter.com/JUEclrNwl5 — Fútbol Internacional (@MarcaFutbolint) May 15, 2018

Cerca de 50 ultras amenazaron a la plantilla y al entrenadorhttps://t.co/k2Laxdf55K — AS (@diarioas) May 15, 2018

???????? Ultras del Sporting invaden el vestuario y agreden a Jorge Jesús y varios jugadores https://t.co/bjQ6eyTB1p pic.twitter.com/4yUsMRzoQ2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 15, 2018

Torcedores do Sporting invadem treino e agridem jogadores e comissão técnica https://t.co/wS8QF00EPP pic.twitter.com/tmJ5eop8F0 — globoesportecom (@globoesportecom) May 15, 2018

