Quinze feridos do acidente na Via do Infante são todos estrangeiros

Os 15 feridos, incluindo três crianças, do acidente entre um autocarro de passageiros e uma autobetoneira na Via do Infante, em Loulé (Algarve), são todos estrangeiros, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com a fonte, as 15 vítimas terão todas apenas ferimentos ligeiros e vão ser transportadas para o Hospital de Faro.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para a colisão foi dado pelas 07h54 e, cerca das 08h45, duas vítimas estavam encarceradas no interior do autocarro, que transportava 15 pessoas.

A colisão na Via do Infante (A22) ocorreu antes do Túnel do Areeiro, no concelho de Loulé, distrito de Faro e obrigou ao corte da via no sentido Loulé-Faro, informou a Proteção Civil.

O INEM tem no local pelo menos quatro viaturas médicas de emergência e reanimação e uma ambulância de suporte imediato de vida. Pelas 09h30 estavam no local do acidente 78 operacionais apoiados por 32 veículos. Os meios de socorro envolvem elementos dos bombeiros de Loulé, Albufeira, Olhão, São Brás de Arportel e São Bartolomeu de Messines, dos voluntários (Cruz Lusa) e sapadores de Faro, da EuroScut, GNR, INEM e Cruz Vermelha Portuguesa.

