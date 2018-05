Costa diz que Estados Unidos têm dado um contributo negativo à paz mundial

O primeiro-ministro, António Costa, declarou esta quarta-feira que os Estados Unidos têm dado “um contributo negativo” à paz mundial, e defendeu que a Europa deve assumir-se como uma voz alternativa e um fator de estabilidade e paz no Mundo.

“O Mundo cada vez mais precisa de uma Europa forte, que seja uma voz alternativa e que seja um fator de estabilidade, de paz, progresso e solidariedade neste Mundo onde se vão multiplicando os fatores de crise e de tensão e onde os EUA não têm dado um bom contributo, para não dizer um contributo negativo”, disse o primeiro-ministro português à saída da reunião do Partido Socialista Europeu, em Sófia (Bulgária).

António Costa reagia assim à mensagem escrita pelo Presidente do Conselho Europeu na rede social Twitter. “Hoje, estamos a assistir a um novo fenómeno: a assertividade caprichosa da administração norte-americana. Quando observamos as últimas decisões do Presidente [Donald Trump], podemos questionar-nos: com amigos destes, quem precisa de inimigos?”, escreveu esta quarta-feira Donald Tusk.

Looking at latest decisions of @realDonaldTrump someone could even think: with friends like that who needs enemies. But frankly, EU should be grateful. Thanks to him we got rid of all illusions. We realise that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm.

