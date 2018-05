Dez pessoas fechadas durante três horas num elevador do Metro de Lisboa

Dez pessoas estiveram fechadas durante três horas no interior de um elevador da estação da Ameixoeira (linha amarela) do Metro de Lisboa que avariou.

De acordo com fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, a ocorrência foi registada cerca das 12h. Pelas 14h40, os utilizadores do Metro já tinham sido retirados. Para o local foram mobilizados 15 bombeiros e elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Fonte do INEM disse à Agência Lusa que das dez pessoas envolvidas no incidente, apenas uma necessitou de ser assistida na estação de Metro. Esta, contudo, não precisou de ser transportada para nenhuma unidade de saúde.

