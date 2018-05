Furo para pesquisa de petróleo na costa de Aljezur pode avançar sem estudo de impacto ambiental

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) dispensou de estudo de impacto ambiental a prospeção de petróleo ao largo de Aljezur pelo consórcio Eni/Galp.

O presidente da APA, Nuno Lacasta, justificou a decisão referindo que “não foram identificados impactos negativos significativos” na realização do furo de prospeção petrolífera.

A decisão da APA foi anunciada esta quarta-feira em conferência de imprensa, na sede da Agência, no último dia do prazo previsto. No entanto, a decisão final caberá ao Governo que no final da tarde vai prestar mais esclarecimentos sobre o tema, com a presença dos ministros dos Negócios Estrangeiros, do Ambiente, e do secretário de Estado da Energia.

Foi por decisão do Governo, e em resposta à enorme pressão feita por vários grupos e autoridades locais, que este processo foi remetido para a APA, para avaliar se seria necessário efetuar um estudo de impacto ambiental para realizar os furos necessários a concluir a fase de pesquisa. Em causa está o contrato de concessão Sondagem de Pesquisa Santola assinado entre o Estado e o consórcio liderado pela petrolífera italiana Eni.

A perfuração será feita a mais de 40 quilómetros de distância da costa e de acordo com os estudos disponibilizados pelo consórcio durante a consulta pública terá um impacto baixo em todos os critérios avaliados. A APA justifica a sua decisão com vários argumentos, entre os quais a circunstância de não estar prevista a utilização de “técnicas de perfuração não convencionais (fracking) nem tão pouco testes de produção após sondagem da pesquisa”.

A APA recorda que este projeto já foi avaliado por outras entidades competentes e que a informação prestada pelo proponente é “completa, detalhada e coerente” e dá resposta a todos os requisitos considerados necessários por essas entidades.

