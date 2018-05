Ganhámos à Alemanha e Holanda. E vamos ser invadidos por Mini

O sonho nasceu em 2003, ano em que os primeiros portugueses aficionados da Mini marcaram presença no International Mini Meeting (IMM), naquele ano realizado em Itália. E continuou a ser alimentado, edição após edição deste evento nascido em 1978, na Alemanha, com o intuito de juntar anualmente, em destinos diferentes, proprietários e entusiastas do pequeno carro criado pela British Motor Company, em 1950. Até que, em 2016, Portugal apresentou formalmente uma candidatura. E o sonho tornou-se realidade:

A candidatura portuguesa ganhou à Alemanha e à Holanda e, desde então, não temos parado de trabalhar para preparar este encontro”, relata ao Observador Paulo Carvalho, presidente da Associação Clube Mini da Serra da Estrela e um dos rostos por detrás do primeiro IMM em solo luso.

Ao que diz, a escolha de Mira como base para o evento em muito contribuiu para que a decisão pendesse a favor de Portugal. “São os presidentes dos clubes Mini que, em cada um destes encontros, se reúnem em assembleia e votam para efectuar a escolha”, explica Paulo Carvalho, adiantando que o facto de o evento ter lugar “numa praia, com todas as condições e parque de campismo” terá sido do agrado dos representantes dos diferentes clubes Mini espalhados por esse mundo fora.

De acordo com o presidente da Associação Clube Mini da Serra da Estrela, “as fantásticas condições meteorológicas do nosso país levaram a que muitos dos participantes se deslocassem, antes mesmo de o encontro arrancar oficialmente”. O que acontece às 12h00 de amanhã, mas tal não impediu que os parques de campismo nas imediações não estejam já “à pinha”.

O retorno vai ser espectacular”, antecipa Paulo Carvalho, garantindo que “todos os hotéis na zona têm uma taxa de ocupação de 100% para os dias em que decorre o encontro”.

De 17 a 21 de Maio, parece que todos os caminhos – pelo menos, para os fãs da Mini – vão dar a Mira. São aguardados mais de 1.100 automóveis do construtor britânico, dos mais antigos aos mais recentes, com a organização a confirmar ao Observador que haverá um total de participantes a rondar os dois milhares. Cidadãos provenientes de 30 países – de toda a Europa, passando pelos Estados Unidos, Japão e Uruguai – terão por estes dias oportunidade de desfrutar as paisagens e a arte de receber dos portugueses. Os parques de campismo da Vagueira e de Mira serão os pontos centrais do encontro, cujo programa inclui passeios turísticos, concursos individuais e competições entre clubes.

Na praia de Mira, a BMW montou uma estrutura de apoio que inclui oficinas e que tem como principal atracção o Mini John Cooper Works Buggy que correu no Paris-Dakar.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler