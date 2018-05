Governo moçambicano continua a negociar pagamento das dívidas ocultas

O ministro da Economia de Moçambique, Adriano Maleiane, referiu esta quarta-feira no parlamento que o país continua a tentar renegociar os encargos com as designadas “dívidas ocultas”, visando tornar sustentáveis as suas obrigações com os credores.

Adriano Maleiane fez esta quarta-feira um ponto de situação sobre o quadro da dívida pública de Moçambique, quando falava na Assembleia da República em resposta a perguntas dos deputados sobre o assunto.

O Governo não está a pagar a dívida comercial e sindicada garantida, cujo ‘stock’ é de 1.859 milhões de dólares (1.575 milhões de euros), estando no momento em negociação a sua restruturação”, declarou Maleiane.

A conclusão das negociações com os credores, prosseguiu, vai contribuir para melhorar a classificação da dívida e os seus rácios de sustentabilidade, declarou.

O ministro da Economia adiantou que o país tem estado a pagar regularmente o serviço da dívida externa multilateral e bilateral, bem como a doméstica, tendo desembolsado 217 milhões de dólares no ano passado (183 milhões de euros).

No total, a dívida pública externa de Moçambique ascendia a 10,6 mil milhões de dólares (8,9 mil milhões de euros) em 2017 e a dívida pública interna ultrapassou 100,5 mil milhões de meticais (1,4 mil milhões de euros), acrescentou. A dívida comercial garantida pelo Estado em relação à qual o país está em incumprimento diz respeito às chamadas “dívidas ocultas”, descobertas em 2016.

