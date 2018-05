Graça Freitas: “É provável que Portugal importe sarampo no verão”

Cinco dias depois de ter anunciado que o surto de sarampo ligado ao Hospital de Santo António, no Porto, estava controlado, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, alerta que com o aumento do número de pessoas em circulação durante os meses de verão, aumenta a probabilidade de termos um novo surto de sarampo.

“Podemos voltar a ter sarampo pois muito mais gente se vai estar a mexer de um lado para o outro. É provável que importemos sarampo”, disse Graça Freitas durante a apresentação do “Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo Verão”, esta terça-feira.

O plano sazonal, e em específico o módulo de verão, assenta em três grandes eixos, segundo a diretora-geral da Saúde. “O primeiro volta a ser a informação, depois as medidas de prevenção e controlo e a comunicação.”

O plano que está em vigor entre 1 de maio e 30 de setembro — mas que pode ser alargado em função das condições meteorológicas — pretende, sobretudo, “prevenir e minimizar os efeitos negativos do calor extremo na saúde da população em geral e dos grupos vulneráveis em particular”. Outros focos do plano são os acontecimentos cuja frequência pode aumentar no verão, como afogamentos e intoxicações alimentares.

