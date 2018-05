Nem todos os gatos são pardos. Touareg vê à noite

Falta pouco mais de um mês para o Volkswagen Touareg fazer a sua estreia comercial entre nós, sendo que a terceira geração do SUV germânico colocou bem lá em cima a fasquia em termos de tecnologia. Dos sistemas de assistência à condução, passando pelas soluções de conectividade, o pacote tecnológico ao serviço do conforto e da segurança pretende fazer do novo Touareg uma referência no segmento.

Entre as novidades, destaque para o sistema Night Vision, uma tecnologia nova que a Volkswagen estreia precisamente no seu maior SUV. De acordo com o construtor, graças a esta função será possível evitar ou, pelo menos reduzir, o número de atropelamentos de peões, de ciclistas ou até mesmo de animais, que circulem em vias mal iluminadas e sem reflectores para sinalizar a sua presença – no caso dos animais, isso seria difícil…

O sistema recorre a uma câmara de infravermelhos integrada no SUV, graças à qual o Touareg é capaz de detectar em plena obscuridade animais e pessoas, até 130 metros em frente ao veículo. Fazendo essa identificação, o sistema adverte o condutor. Como? O painel de instrumentos totalmente digital projecta a imagem (térmica) que está a ser captada, recorrendo para tal a um esquema de cores específico: amarelo para sinalizar a presença, vermelho para alertar para o perigo de atropelamento.

Em prol da segurança, mesmo que o sistema esteja inactivo, basta que o Touareg se desloque a uma velocidade superior a 60 km/h para a tecnologia entrar em acção. O condutor é alertado com um sinal acústico e visual, ao mesmo tempo que os faróis LED Matrix IQ. Light podem dar uma “flashada” para iluminar o ser detectado pela câmara. Simultaneamente, o sistema de travagem fica de imediato configurado para intervir com a máxima eficácia.

Disponível como opcional, este sistema ainda não tem preços fechados para o mercado português. Mas, ao que o Observador apurou, será certamente disponibilizado por valores inferiores a 500€.

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler