Portugal recebeu até maio 179 refugiados de programas de reinstalação

Portugal recebeu já 179 refugiados dos 1201 a que se comprometeu no âmbito dos programas de reinstalação de pessoas em campos fora da União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta quarta-feira pela Comissão Europeia.

Segundo um relatório atualizado no dia 4, Portugal recebeu 136 pessoas no âmbito do compromisso de acolher 191 assumido em julho de 2015.

Já no âmbito do plano de reinstalação de mais 50 mil refugiados até final de 2019, com prioridade aos vindos de África, adotado em setembro último, Portugal acolheu 43 de um total de 1.010. No total dos países participantes nos programas de reinstalação — os 28 Estados-membros, Liechtenstein, Noruega e Suíça — foram, até 04 de maio, recebidos 23.684 de um total de 72.543 refugiados.

