“Pula Pula”, a música de Luciana Abreu para apoiar a seleção no Mundial

Luciana Abreu lançou esta terça-feira o seu novo single, ‘Pula Pula’. Feito em colaboração com o DJ Maci, a música serve de apoio à seleção nacional para o Mundial 2018, que se disputa entre os dias 14 de junho e 15 de julho, na Rússia. Algumas horas antes do lançamento, a cantora mostrava-se entusiasmada e falava do “videoclip mais esperado do ano”.

O vídeo oficial foi gravado nas imediações do Estádio António Coimbra da Mota — recinto do Estoril Praia — e nas instalações do Centro de Treino e Formação Desportiva do clube. A música é cantada em inglês, espanhol e português.

