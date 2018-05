Real Madrid. Filho de Marcelo foi ao balneário mostrar os dotes

Enzo Alves, filho do jogador do Real Madrid Marcelo, foi ao balneário da equipa e mostrou habilidade a jogar de cabeça. Enzo participou num famoso de desafio que consiste em trocar passes de cabeça com outros jogadores, com o objetivo final de acertar num caixote.

O filho do defesa esquerdo dos ‘merengues’ cumpriu a prova — na qual o pai também participou — com sucesso e o feito foi bastante celebrado pelo jogadores do plantel. Enzo tem oito anos e joga nas camadas jovens do Real Madrid, como avançado. E, pelo que parece, tem qualidade no jogo de cabeça.

⚽⬆???? ¡Enzo, el hijo de @MarceloM12, se coló en nuestro vestuario! pic.twitter.com/oTDdEQcENE — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) May 16, 2018

