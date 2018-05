Sporting. As imagens da chegada dos agressores ao Tribunal do Barreiro

Uns atrás dos outros, a sair das carrinhas da GNR. 23 no total. Foi assim que chegaram esta tarde de quarta-feira ao Tribunal do Barreiro os suspeitos de terem invadido a Academia do Sporting e terem agredido os jogadores e a equipa técnica do clube.

À porta do Tribunal do Barreiro estavam várias pessoas que assistiram à chegada dos 23 detidos. A maioria usou a camisola que trazia vestida para tapar a cara e esconder a sua identidade. O único que não o fez acabou por ouvir insultos. Um deles mostrava mesmo assim uma tatuagem na perna com a inscrição”1906″ — a data em que o Sporting foi fundado.

Ainda não se sabe se os suspeitos de serem responsáveis pela tarde de terror na Academia serão todos ouvidos esta tarde, dado o seu número. Serão feitos briefings ao longo da tarde acerca da evolução das audições. Veja as imagens na fotogaleria acima.

