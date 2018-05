Telepizza e Pizza Hut fazem mega-aliança internacional, Portugal incluído

Duas grandes multinacionais — a espanhola Telepizza e a norte-americana Pizza Hut — vão passar de rivais a parceiras. Como resultado de uma mega-aliança (que andou a ser negociada, pelo menos, desde o ano passado), o grupo da Telepizza vai abrir 1.300 restaurantes no próximos dez anos, nos países que fazem parte deste acordo: Portugal, Espanha, América Latina (excluindo o Brasil), Caraíbas e Suíça. Apesar da parceria, cada marca continuará a ter restaurantes próprios, referem as empresas em comunicado divulgado esta quarta-feira.

A estratégia a nível global vai permitir a ambas um crescimento mais rápido e a possibilidade de se expandirem nos países em causa. Em 20 anos, esperam abrir 2.550 resturantes, a maioria da Pizza Hut. Assim, não só a Telepizza aumenta o número de lojas, como lhe permite estar presente em 37 países, servir mais de 500 milhões de consumidores e ter 1,1 mil milhões de euros em vendas.

A Telepizza é líder no país de origem e, em Portugal, tem cerca de 100 estabelecimentos. Por sua vez, a Pizza Hut perdeu grande parte dos restaurantes espanhóis para a Domino’s Pizza e, em Portugal, onde é representada pelo grupo Ibersol, tem cerca de 90 restaurantes. Com este acordo, a Telepizza passa a controlar os restaurantes, próprios e franchisados, em Portugal. Na América Latina, com exceção do Brasil, a estratégia passará por ter a Telepizza a controlar o franchising e a converter os seus restaurantes na marca Pizza Hut, cerca de 1.500.

