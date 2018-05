André Gomes, Nani e Eder de fora, Rúben Dias, Mário Rui, Ricardo Pereira e Manuel Fernandes no Mundial

As presenças de Rúben Dias, Mário Rui, Ricardo Pereira e Manuel Fernandes são as principais novidades da convocatória esta quinta-feira anunciada por Fernando Santos.

Em relação Europeu, e devido a lesão grave, o médio Danilo, do Futebol Clube Porto, era há muito baixa certa. Tal como era Ricardo Carvalho, que entretanto abandonou a carreira de futebolista. Por opção, Renato Sanches (Swansea), Eliseu e Rafa (Benfica), Eduardo (Chelsea) e Vieirinha (PAOK) não integraram sequer os 35 pré-convocados por Fernando Santos.

André Gomes, Nani e Eder, campeões europeus, acabariam riscados dessa pré-convocatória alargada, bem como Antunes, Cancelo, Luís Neto, Semedo, Rolando, Rúben Neves, Sérgio Oliveira, Paulinho e Rony.

Em relação a Eder, autor do golo mais importante da história do futebol português, o selecionador explicou a ausência: “Foi extremamente difícil definir os 23. Esta convocatória deu-me muitas dores de cabeça. Finalizámos a convocatória há duas horas. Temos de enquadrar muitos fatores. Custa-me deixar de fora os que participaram no Euro 2016. A escolha foi esta. Agora mais importante que as ausências é falar de quem está, é com estes que vamos tentar tudo. Eder? Não levar Eder, Nani ou outros que escreveram uma página brilhante no futebol português, é difícil. Para mim são todos como meus filhos, não tenho enteados. Não ligo muito a clubes, olho para o que os jogadores me podem dar. Mas tenho de escolher os que melhor compõem este puzzle”. Mas será este “puzzle”, esta convocatória para o Mundial, “melhor” do que o do Europeu? “Não é possível dizer isso. Mas tenho a mesma confiança nos dois. Tenho a mesma confiança, que é absoluta”, explicou Fernando Santos.

Recorde-se que o Mundial 2018 arranca em 14 de junho, com o Rússia-Árabia Saudita, e termina a 15 de julho, no estádio Luzhniki, em Moscovo, palco da final. Portugal vai defrontar Espanha, Marrocos e Irão no Grupo B.

O primeiro encontro da Seleção é a 15 de junho, contra a Espanha, em Sochi. Fernando Santos antecipou já o confronto: “É o confronto entre um candidato e um favorito, que será um grande jogo, e tenho confiança que o candidato possa vencer. A Espanha é um favorito, uma equipa fortíssima, mas não teremos nenhuma final com a Espanha. Os restantes adversários também são fortíssimos. Será uma fase de grupos difícil”.

Eis a lista final de convocados:

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe) e Rui Patrício (Sporting).

Defesas: Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), José Fonte (Dalian Yifang), Mário Rui (Nápoles), Pepe (Besiktas), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto) e Rúben Dias (Benfica).

Médios: Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham), João Moutinho (Mónaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv) e William Carvalho (Sporting).

Avançados: André Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência) e Ricardo Quaresma (Besiktas).

Continuar a ler