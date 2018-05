Angola já nomeou embaixador em Portugal

O sucessor de José Marcos Barrica, exonerado no passado dia 23 de abril, já é oficial: Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca é o novo embaixador de Angola em Portugal. A nomeação foi confirmada numa nota publicada no site da Presidência de Angola esta quinta-feira, dia 17.

Carlos Fonseca assume assim, por nomeação do presidente João Lourenço, o “o cargo de embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de Angola na República Portuguesa”, descreve o comunicado. O novo embaixador angolano em Lisboa, de acordo com a mesma nota, foi secretário para Assuntos Diplomáticos e de Cooperação Internacional do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

A escolha do diplomata já estava feita há algum tempo pelo atual Presidente de Angola (e aceite por Portugal), mas o mal estar gerado pelo processo de Manuel Vicente terá atrasado a nomeação oficial, avançam algumas fontes. Após a exoneração de José Marcos Barrica — e consequente saída a 4 de maio –, o lugar na embaixada tem sido assumido interinamente pela ministra conselheira Isabel Godinho.

O atraso na sua substituição coincidiu também com o impasse no agendamento da visita de António Costa a Luanda e com o cancelamento de alguns eventos que envolvem entidades portuguesas e angolanas. Um mal estar diplomático que parece, agora, estar ultrapassado.

