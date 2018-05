Aves confirma licenciamento para participar na Liga Europa

O Desportivo das Aves confirmou esta quarta-feira estar licenciado para participar na próxima edição da Liga Europa, caso vença a final da Taça de Portugal de futebol, frente ao Sporting. “No seguimento das notícias vindas hoje a público sobre o alegado não licenciamento para a participação nas provas europeias, o Clube Desportivo das Aves – Futebol SAD vem por este meio desmentir tais informações”, lê-se em comunicado.

Na mesma nota, o clube avense, que garantiu pela primeira vez na história a manutenção na I Liga, disse estar empenhado na preparação da final da Taça de Portugal, com o Sporting, marcada para domingo no Estádio do Jamor, em Oeiras. “Estamos totalmente focados na preparação da final da Taça de Portugal e em fazer tudo o que for possível para dignificar o clube e a Vila, naquele que é um dos jogos mais importantes da nossa história e que nos pode assegurar um troféu e o respetivo apuramento direto para a Liga Europa”, frisou o clube, que reforçou ainda o desejo de que prevaleça o de ‘fair-play’ na final.

O Desportivo das Aves partiu esta quarta-feira para Peniche, onde vai estar a estagiar até domingo, dia em que defronta o Sporting na final da Taça de Portugal. À partida, e contactado pela agência Lusa, o presidente do clube, Armando Silva, recusou-se a comentar as polémicas que envolvem o Sporting, bem como as notícias que dão conta de que um jogo do Desportivo das Aves com os ‘leões’ está a ser investigado em virtude de eventuais subornos a jogadores.

