Castelo de Windsor: o local que vai ser cenário do conto de fadas de Meghan e Harry

Talvez um dos mais importantes no mundo, o Castelo de Windsor, a pouco mais de uma hora de Londres, conta com milhares de anos de história e tradição. Este ano, entra mais um casamento para essa história: Meghan e Harry escolheram o castelo para celebrarem o seu matrimónio.

Inserido numa área de cinco hectares, o castelo que combina as características de fortificação, palácio e pequena cidade, possui detalhes góticos reinventados num estilo moderno. Com três alas (Central, Superior e Inferior) e um enorme parque, o Castelo de Windsor que hoje existe é bem diferente daquele que foi construído inicialmente. Foi William, o Conquistador, quem ordenou a construção, que levaram cerca de 16 anos até estarem completamente finalizados. Desde então, já sofreu muitas alterações.

As mais recentes aconteceram em 1992 depois de um trágico incêndio que deflagrou na Capela Privada do castelo: foram 15 longas horas de aflição com os bombeiros a tentarem extinguir o fogo e os funcionários a recolherem o máximo de obras de arte que conseguissem. Depois do incidente, o castelo teve de ser restaurado — um trabalho que demorou cerca de cinco anos e que resultou no maior projeto de construção histórica do país, no século XX. Hoje, o Castelo de Windsor não é só mais um: é o maior e mais amplo castelo habitado em todo o mundo e o local frequentemente utilizado pela rainha Isabel II tanto para receber visitas de Estado, monarcas e presidentes, como também para passar umas temporadas — na Páscoa e no verão, por exemplo.

O principal local de culto no Castelo de Windsor é a Capela de St. George, que se situa na Ala Inferior e é dirigida pelos deões e cânones de Windsor. O enorme edifício, de estilo gótico, data do final do século XV e início do século XVI. No canto oeste da capela há um portão vitoriano e uma escadaria, que são utilizados em ocasiões especiais, como é o caso do casamento real. A capela apresenta também um enorme vitral vitoriano. Percorra a fotogaleria e veja as fotos do castelo e da capela que vão ser cenário do casamento de Meghan e Harry.

Continuar a ler