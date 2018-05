Fernando Santos revela os 23 convocados para o Mundial

O selecionador Fernando Santos anuncia esta quinta-feira os 23 jogadores que Portugal vai levar à fase final do Mundial2018 de futebol, na Rússia, numa lista em que o técnico deverá manter o seu ‘núcleo duro’.

Dois anos após o Euro2016, em França, o técnico de 63 anos volta a ter que decidir quem está em melhores condições para defender as cores nacionais numa grande competição internacional, em que a seleção portuguesa vai participar pela primeira vez com o estatuto de campeã europeia.

Devido a lesão, o médio Danilo, do FC Porto, é baixa certa, assim como Renato Sanches, que fez uma temporada para esquecer no Swansea City e nem aparece na lista de pré-convocados, e Fábio Coentrão, que renunciou ao Campeonato do Mundo devido a cansaço físico.

Entre as surpresas, Rúben Dias, do Benfica, Manuel Fernandes, do Lokomotiv Moscovo, Rúben Neves, do Wolverhampton, Paulinho, do Sporting de Braga, Rony Lopes, do Mónaco, e Sérgio Oliveira, do FC Porto, poderão aparecer nas escolhas de Fernando Santos.

Na baliza, Rui Patrício, habitual titular, Anthony Lopes e Beto têm lugar garantido, uma vez que são os três únicos guarda-redes nos pré-convocados. Presença certa é também Cristiano Ronaldo, capitão e grande figura da seleção portuguesa.

A lista dos 23 convocados de Portugal será divulgada às 20:15, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O Mundial2018 arranca em 14 de junho e termina em 15 de julho. A seleção portuguesa vai defrontar Espanha, Marrocos e Irão no grupo B.

Lista dos 35 pré-convocados:

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Beto (Goztepe, Tur) e Rui Patrício (Sporting).

Defesas: Antunes (Getafe, Esp), Bruno Alves (Rangers, Esc), Cédric Soares (Southampton, Ing), João Cancelo (Inter Milão, Ita), José Fonte (Dalian Yifang, Chn), Luís Neto (Fenerbahçe, Tur), Mário Rui (Nápoles, Ita), Nélson Semedo (FC Barcelona, Esp), Pepe (Besiktas, Tur), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Ricardo Pereira (FC Porto), Rolando (Marselha, Fra) e Rúben Dias (Benfica).

Médios: Adrien Silva (Leicester, Ing), André Gomes (FC Barcelona, Esp), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham, Ing), João Moutinho (Mónaco, Fra), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo, Rus), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Sporting).

Avançados: André Silva (AC Milan, Ita), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Esp), Eder (Lokomotiv Moscovo, Rus), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência, Esp), Nani (Lazio, Ita), Paulinho (Sporting de Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas, Tur) e Rony Lopes (Mónaco, Fra).

