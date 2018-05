Meghan Markle anuncia que o pai não vai estar presente no casamento

Meghan Markle anunciou esta quinta-feira que o pai não vai estar presente no casamento com o príncipe Harry. “Lamentavelmente, o meu pai não vem ao nosso casamento. Eu sempre cuidei do meu pai e espero que ele possa ter o espaço de que precisa para se focar na sua saúde”, pode ler-se no comunicado partilhado pelo Palácio de Kensington.

Meghan agradece ainda a todos os que enviaram mensagens de apoio e acrescenta que, tanto ela como o príncipe Harry, estão desejosos de partilhar com todos o dia especial que vai ser já no sábado.

A statement from Ms. Meghan Markle: pic.twitter.com/TjBNarmuBU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 17, 2018

O anúncio surge na sequência da polémica com o pai, que estava a colaborar com os paparazzi para que o “apanhassem” a experimentar o fato que ia levar ao noivado da filha com o príncipe Harry. Thomas Markle anunciou que não ia ao casamento porque não queria envergonhar a filha nem a família real e depois voltou a dizer que, se a saúde o permitisse — teve um enfarte há cerca de uma semana –, iria levar a filha ao altar porque queria estar presente naquele que será um dos momentos mais importantes na sua vida. Na quarta-feira, o pai da futura esposa de Harry acabou por ser operado, pelo que não vai mesmo conseguir viajar até Londres para assistir ao matrimónio.

