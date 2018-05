Os 15 casamentos de membros da realeza que já aconteceram no Castelo de Windsor

O príncipe Harry e Meghan Markle vão dar o nó na Capela de St. George, no Castelo de Windsor — o maior e mais antigo castelo habitado em todo o mundo, que é residência oficial da rainha Isabel II. A boda está a ser preparada ao pormenor e a pequena cidade histórica está pronta para receber a celebração.

O Castelo de Windsor é frequentemente utilizado pela rainha Isabel II para receber visitas de Estado, monarcas e presidentes e a Capela de St. George, o principal local de culto do Castelo, continua a ser um ponto atrativo, com serviços diários abertos a toda a gente. É considerado um Royal Peculiar, ou seja, é uma capela que está sob a jurisdição direta do monarca britânico, em vez de responder a uma diocese, e é dirigida pelos deões e cânones de Windsor, que são independentes da Royal Household — organização que dá suporte ao monarca nas atividades oficiais.

Foi William, o Conquistador, quem escolheu o local para construir o Castelo de Windsor e, desde então, este tem vindo a sofrer várias alterações. Por exemplo, em novembro de 1992, depois de um grande incêndio que começou na Capela Privada, o Castelo teve de ser restaurado — um trabalho que demorou cerca de cinco anos e que resultou no maior projeto de construção histórica do país, no século XX.

De acordo com o Palácio de Kensington, Meghan e Harry escolheram o Castelo de Windsor porque “é um local especial para os dois”. Mas esta não vai ser a primeira celebração real que ali acontece. A verdade é que o Castelo de Windsor conta com um sem número de casamentos da realeza na sua história, ao qual se vai juntar mais um, no sábado, dia 19. No total, já ali decorreram 15 casamentos reais. Quem foram afinal os membros da realeza que casaram no Castelo de Windsor antes de Meghan e Harry?

With the help of the @RCT, here's a look back at the other Royal couples who have chosen to wed at Windsor: https://t.co/8vkN7JSJ4C pic.twitter.com/khgQxnm7i3 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 4, 2018

Príncipe de Gales e Alexandra da Dinamarca

Corria o ano de 1863 quando Alberto Eduardo, príncipe de Gales, e Alexandra da Dinamarca celebraram o matrimónio no altar da Capela de St. George. Alberto conheceu a princesa na Catedral de Spencer, na Alemenha, em 1861, mas só um ano depois a pediu em casamento, tinha ela 16 anos. A rainha Vitória e o príncipe Alberto tinham elaborado uma lista das princesas disponíveis para o filho herdeiro, mas Eduardo rejeitou todas as candidatas, pelo que Alexandra era “a única” que podia ser escolhida.

A cerimónia viria então a realizar-se no histórico Castelo de Windsor. Na altura, a escolha da Capela de St. George foi criticada por se localizar fora de Londres e pelo difícil acesso para o público que desejava assistir ao enlace. Este ano, Windsor volta a ser palco do casamento de um membro da família real.

Princesa Helena e príncipe Christian de Schleswig-Holstein

O noivado da quinta filha da rainha Vitória — e terceira rapariga — foi anunciado a 5 de dezembro de 1865 e, sete meses depois, a princesa Helena viria a casar com Christian de Schleswig-Holstein. A rainha Vitória permitiu que o casamento se desse no Castelo de Windsor, mas não na Capela de St. George. Ao invés disso o matrimónio aconteceu na capela privada do Castelo.

Princesa Louise e marquês de Lorne

Em 1871, a Capela de St. George recebeu mais um casamento. A 21 de março desse ano, a princesa Louise, sexta filha da rainha Vitória e do príncipe Alberto, casou com o marquês de Lorne, duque de Argyll. Para a cerimónia, Louise levou um véu que ela própria desenhou e foram a mãe e os irmãos mais velhos — o príncipe de Gales e o duque de Edimburgo — quem a acompanharam ao altar. Hoje são conhecidos como os duques de Argyll.

Príncipe Arthur e princesa Louise Margret

Oito anos depois do casamento da princesa Louise, o príncipe Arthur — sétimo filho da rainha Vitória e do príncipe Alberto –, teve o mesmo destino e casou na Capela de St. George, em 1879. Louise e Arthur tiveram três filhos que foram criados a cerca de 18 quilómetros de Windsor, em Bagshot Park — a residência atual do Conde de Wessex, o quarto e mais novo filho da rainha Isabel II e do duque de Edimburgo.

Princesa Frederica de Hannover e Luitbert von Pawel-Rammingen

Foi em 1880 que a princesa Frederica, filha mais velha do rei Jorge V de Hannover e da princesa Marie de Saxe-Altenburg, se casou com Alfons von Pawel-Rammingen, também no Castelo de Windsor. O casal teve depois uma filha e passou a viver em Hampton Court.

Príncipe Leopold e princesa Helena de Waldeck e Pyrmont

O príncipe Leopold, oitavo filho da rainha Vitória e do príncipe Albert, casou com a princesa Helena Friederik, na Capela de St. George, a 27 de abril de 1882. No dia do casamento, a princesa Helena chegou ao altar acompanhada pelo pai e pelo cunhado, rei Willem III da Holanda.

Princesa Marie Louise de Schleswig-Holstein e príncipe Aribert de Anhalt

Marie Louise de Schleswig, de uma outra geração, seguiu as pisadas dos pais. A princesa, filha da princesa Helena e do príncipe Christian e neta da rainha Vitória, casou com o príncipe Aribert — o terceiro filho de Frederico I, duque de Anhalt e da princesa Antoinette de Saxe-Altenburg — na Capela de St. George, já em 1891.

Princesa Alice Mary de Albany e príncipe Alexander de Teck

Também a princesa Alice, neta da rainha Vitória, seguiu os passos dos pais, tendo casado com o príncipe Alexander na Capela de St. George a 10 de fevereiro de 1904. Os dois ficaram depois conhecidos como os condes de Athlone.

Princesa Margaret de Connaught e príncipe Gustaf Adolph da Suécia

O número de casamentos reais no Castelo de Windsor ainda não fica por aqui. A filha do duque de Connaught, cujo casamento decorreu na Capela de St. George, em 1879, casou com o príncipe Gustaf em juho de 1905. O par romântico conheceu-se durante uma visita ao Egito. Um dos presentes de casamento de Margaret foi a tiara de Connaught, que hoje permanece na coleção de joias da família real sueca.

Lady Helena Cambridge e Major John Gibbs

Filha do marquês de Cambridge e sobrinha da rainha Mary, Lady Helena casou com o Major Gibbs naquela que vai ser a capela onde Meghan e Harry vão celebrar os seus votos de matrimónio. A cerimónia aconteceu em setembro de 1919.

Anne Abel Smith e David Liddell-Grainger

Anne Abel Smith, neta dos condes de Althone, e David Liddell-Grainger casaram em 1957. Como cenário, mais uma vez o Castelo de Windsor e a capela de St. George — onde em 1904 os pais da noiva também tinham celebrado o matrimónio.

Lady Helen Windsor e Timothy Taylor

A filha do duque de Kent, Lady Helen, casou em 1992 com Timothy Taylor no Castelo de Windsor, mais propriamente na capela de St. George. A noiva levou um vestido por Catherine Walker, inspirado na arquitetura do local onde decorreu a celebração, lê-se no site The Royal Family.

Príncipe Edward e Sophie Rhys-Jones

Em 1999, o filho mais novo da rainha, o príncipe Edward, casou com Sophie Rhys-Jones na capela de St. George. Depois da cerimónia, e à semelhança do que vai acontecer com Meghan e Harry, os noivos deram um passeio numa carruagem aberta, pela cidade de Windsor. Hoje são o conde e a condessa de Wessex.

Príncipe de Gales e Duquesa de Cornwall

Em 2005, quase dez anos depois da morte de Diana, a sua primeira esposa, o príncipe Carlos casa pela segunda vez. Os noivos, príncipe de Gales e Camila, duquesa de Cornwall, casaram numa cerimónia civil, seguida de uma oração na Capela de St. George. A celebração, que contou com a presença da rainha Isabel II e do duque de Edimburgo, foi conduzida pelo Arcebispo de Canterbury.

Peter Philips e Autumn Kelly

O último casamento que decorreu na Capela de St. George aconteceu precisamente há dez anos: no dia 17 de maio de 2008. Autumn Kelly subiu ao altar para jurar fidelidade ao neto mais velho da rainha Isabel II e do duque de Edimburgo — Peter Philips. Este foi assim o último casamento real que decorreu na histórica capela do Castelo de Windsor. Dez anos depois, a história volta a repetir-se.

O grande dia para Meghan e Harry está cada vez mais próximo. No sábado, volta a viver-se história na cidade de Windsor, dez anos depois da última celebração de um matrimónio real na Capela de St. George. O noivado foi anunciado em novembro de 2017 e este foi o local de eleição dos noivos (mais uma vez).

