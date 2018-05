Treinador Pepa renova com o Tondela até junho de 2019

O treinador Pepa renovou o vínculo contratual com o Tondela até junho de 2019, anunciou esta quinta-feira o clube da I Liga do futebol português nos seus canais informativos. Pedro Filipe, conhecido como Pepa, chegou ao Tondela em janeiro de 2017 e liderou a equipa nas campanhas que culminaram com as permanências na I Liga em 2016/17 e 2017/18, respetivamente na 16.ª e 10.ª posições.

Pepa, de 37 anos, antigo futebolista que se estreou como treinador principal na Sanjoanense (2013/15), e, depois, Feirense (2015/16) e Moreirense (2016), continuará assim a liderar a equipa técnica auriverde por mais uma temporada.

