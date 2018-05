André Macedo sai da direção da RTP

Durante quase dois anos André Macedo foi diretor-adjunto da informação da RTP. Segundo avançou o Correio da Manhã, o jornalista comunicou a demissão à administração do canal público há duas semanas. Macedo confirmou no Twitter a notícia, diz que abriu um novo ciclo, mas não diz mais.

Sim, confirmo. Vou deixar a RTP ao fim de dois anos. Fiz um bom programa – q falta de modéstia! Deixo alguns amigos. Abri um novo ciclo. Estou mais preparado. Vamos a isto. Há muito a fazer. — Andre Macedo (@andremacedo) May 17, 2018

Em 2016, o conselho de redação da televisão pública chumbou a nomeação de André Macedo por considerar que a prioridade da empresa devia passar pela contratação de jornalistas para “as tarefas quotidianas da redação, em detrimento de jornalistas diretores”. O órgão dizia ainda ser “evidente a carência de recursos humanos” na estação pública de televisão, segundo noticiou a Lusa nessa altura. O conselho de redação argumentou que a contratação era injusta, dizendo que “a reiterada política de baixos vencimentos praticada na redação torna inexplicável a assunção de mais um elevado encargo salarial, para além de acentuar os sentimentos de injustiça, frustração e mal-estar”.

André Macedo foi fundador e diretor do jornal digital Dinheiro Vivo e fez parte da equipa que fundou o jornal i e a revista Sábado. Foi também diretor do Diário de Notícias, do Diário Económico e ainda jornalista do Correio da Manhã, Record e Focus.

