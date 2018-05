Bruno Fernandes, Coentrão e Ruben treinam no Norte. Jesus prepara final da Taça por controlo remoto

Jorge Jesus terá dito aos jogadores do Sporting para se juntarem às famílias e Bruno Fernandes, Fábio Coentrão e Rúben Ribeiro, por exemplo, viajaram para o norte e é lá que estão a preparar o encontro de domingo, avança o jornal Record na sua edição impressa. Outros jogadores foram para o centro ou o sul do país, mas todos têm permanecido em contacto.

Faltam apenas dois dias para o final da Taça de Portugal mas a crise que atingiu o Sporting nos últimos dias veio alterar completamente aquilo que é a preparação normal para um jogo desta importância. A invasão à Academia deixou mazelas físicas e psicológicas em jogadores e staff e os treinos em Alcochete foram cancelados esta semana.

Esta quinta-feira soube-se também que o habitual treino de habituação ao relvado do Estádio do Jamor já não vai acontecer. Isto é o mesmo que dizer que esta semana a equipa leonina não fez qualquer treino.

Para manter a forma física, há jogadores a treinar em ginásios e outros terão contratado personal trainers, “com a premissa de ser em total sigilo”, segundo o diário desportivo.

Todo o plantel se irá reunir esta sexta-feira para decidir, sempre em sintonia com a equipa técnica e o departamento médico, o que fazer nas derradeiras horas que vão anteceder o jogo com o Aves. Uma das hipóteses é a de realizar um treino no sábado, num lugar ainda por decidir, e depois disso seguir para estágio num hotel nos arredores de Lisboa.

Com a ausência forçada do team manager André Geraldes, proibido judicialmente de entrar nas instalações do clube por estar indiciado por corrupção no âmbito da operação Cashball, a preparação da deslocação ao Jamor é assegurada pelo secretário técnico Vasco Fernandes.

