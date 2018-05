Costa afirma que estão em curso os contactos para fixar a sua visita a Angola

O primeiro-ministro afirmou esta sexta-feira que, depois de ter desaparecido “o obstáculo” às relações luso-angolanas, estão neste momento a ser efetuados os contactos diplomáticos e políticos bilaterais para que se realize a sua visita oficial a Angola. António Costa falava aos jornalistas no final de uma visita ao Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa, depois de confrontado com a notícia do Jornal de Angola que aponta para breve a sua visita oficial a este país africano.

O primeiro-ministro referiu-se imediatamente à evolução que se registou nas relações luso-angolanas na sequência da transferência de Portugal para Angola do processo judicial que envolve o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente. “Após os dois encontros que tive com o Presidente de Angola, depois da visita que o chefe de Estado português [Marcelo Rebelo de Sousa] efetuou por ocasião da posse [de João Lourenço], havia um único problema que dificultava ou obstaculizava a marcação dessa visita”, disse, numa alusão ao processo judicial que envolve Manuel Vicente.

“Portanto, neste momento” – frisou o primeiro-ministro – “estando esse problema ultrapassado, estão neste momento a ser estabelecidos os contactos para fixar a data para essa visita”.

