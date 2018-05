Dagong Global melhora avaliação de crédito do Novo Banco

A agência de rating chinesa Dagong Global melhorou a avaliação de crédito de longo e curto prazo do Novo Banco para “B”, foi esta sexta-feira comunicado ao mercado.

“A Dagong Global efetuou o upgrade [melhoria] do rating [avaliação] de crédito de longo prazo do Novo Banco para “B” com outlook [perspetiva] estável. O rating de crédito de curto prazo foi alvo de upgrade para “B””, lê-se no comunicado enviado pela instituição financeira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, esta decisão reflete “o facto do Novo Banco já não ser um banco de transição e das injeções de capital efetuadas pela Lone Star”, bem como da contribuição pelo Fundo de Resolução terem permitido “manter um elevado nível de capital”.

Continuar a ler