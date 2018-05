“Múltiplas mortes” em tiroteio em escola no Texas

O tiroteio no liceu de Santa Fe, no Texas, que ocorreu na manhã desta sexta-feira provocou “múltiplas mortes”, de acordo com informação confirmada pelas autoridades à CNN.

Ao New York Times, o juiz Mark Henry, que é representante eleito pelo condado de Galveston, confirmou que há pelo menos três mortes a registar. A imprensa local avança que ao todo serão oito. Entre os feridos, há um agente policial.

O atirador foi entretanto detido, segundo confirmou a própria escola, e a situação no local já está controlada. O xerife Ed Gonzalez acrescenta que uma segunda pessoa foi detida entretanto, sem avançar pormenores.

One is in custody, a second one detained. An injured police officer is being treated, the extent of his injuries are unknown. — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) May 18, 2018

De acordo com a CNN, pelo menos três pessoas estão hospitalizadas a receber tratamento.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, já reagiu no Twitter, afirmando que os primeiros relatos da situação “não parecem bons”. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, confirmou entretanto que o Presidente já foi informado dos acontecimentos e está a par de tudo o que se passou.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018

“Esta manhã ocorreu um incidente na escola secundária envolvendo um atirador”, lê-se na publicação da Santa Fe High School, feita na manhã desta sexta-feira.

Uma testemunha disse à ABC que os disparos ocorreram numa aula de artes. O atirador terá entrado na sala de aula e aberto fogo por volta das 7h45 (hora local).

JUST IN: Active shooter at Texas high school "has been arrested and secured," assistant principal says. https://t.co/xC44o8Iu9c pic.twitter.com/0IsIKuJRYx — ABC News (@ABC) May 18, 2018

Continuar a ler