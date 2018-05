Ex-espião russo Serguei Skripal já teve alta hospitalar

O ex-espião russo Serguei Skripal teve alta hospitalar, anunciou esta sexta-feira o hospital de Salisbury, onde se encontrava internado desde o dia 4 de março, depois de ter sido exposto ao agente químico novichok. A filha do ex-espião, Yulia, também foi envenenada no mesmo dia e teve alta no passado mês de abril.

Sergei Skripal é um antigo espião russo que trabalhou como agente duplo para os serviços secretos britânicos. Foi condenado na Rússia, mas mudou-se definitivamente para o Reino Unido num programa de troca de espiões. O caso Skripal provocou uma crise diplomática que se traduziu numa ação coordenada inédita para a expulsão de cerca de 150 de diplomatas russos de vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e dois terços dos países membros da União Europeia, a que a Rússia respondeu com a expulsão de 150 diplomatas ocidentais.

O Reino Unido insiste que o ataque foi executado pela Rússia e expulsou 23 diplomatas russos do país, uma decisão que mereceu uma resposta recíproca por parte do Kremlin, ao mandar embora um número igual de diplomatas britânicos, além de ter suspendido a atividade do British Council no país.Portugal decidiu não expulsar qualquer diplomata russo.

