Gasóleo vai voltar a subir, para mais de 1,45 euros (e a gasolina também, para quase 1,60 euros)

Pela nona semana consecutiva, os preços dos combustíveis devem voltar a subir nas principais gasolineiras de Portugal, prevendo-se um encarecimento de cerca de dois cêntimos no gasóleo e entre dois cêntimos e dois cêntimos e meio na gasolina.

Com esta subida, o preço de referência a nível nacional no gasóleo deverá ultrapassar os 1,45 euros e a gasolina de 95 octanas ficará muito perto dos 1,60 (o preço por litro deverá aumentar para os 1,59 euros). Desde 2014 que os portugueses não pagam tão caro para abastecer os automóveis, de acordo com estes preços de referência.

A subida desta próxima semana, mais uma, é resultado do encarecimento do petróleo (que ontem superou os 80 dólares por barril em Londres) e dos produtos refinados nos mercados internacionais. Por outro lado, no caso de Portugal os preços sobem ainda mais devido à carga fiscal especialmente gravosa, ainda mais depois do aumento do imposto sobre produtos petrolíferos determinado por Mário Centeno no início de 2016 e que deixou de estar indexado às oscilações dos preços nos mercados internacionais.

