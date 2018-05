Mãe de Meghan Markle já esteve com a família real

A mãe de Meghan Markle já se encontrou com o príncipe de Gales e com a Duquesa da Cornualha. Segundo os jornais The Times e Telegraph, Doria Ragland bebeu chá com o príncipe Charles e a mulher, Camilla, em Clarence House, na residência oficial do príncipe de Gales e da Duquesa da Cornualha, na tarde de quarta-feira pouco depois de aterrar em Londres. Harry e Meghan também estiveram presentes no encontro.

A mãe de Meghan também já esteve com os Duques de Cambridge, mas numa situação menos formal: Doria Ragland, William, Kate e os príncipes George e Charlotte estiveram todos no ensaio que decorreu ontem, na Capela de São Jorge. Doria Ragland tem encontro marcado esta sexta-feira com a Rainha Isabel II, no Castelo de Windsor.

Recorde-se que a mãe de Meghan será o único membro da sua família a marcar presença no casamento. O pai, que deveria levá-la ao altar, anunciou esta semana que não iria ao casamento da filha, uma vez que foi submetido a uma cirurgia. A noiva confirmou ontem a ausência do pai, num comunicado. “Lamentavelmente, o meu pai não vem ao nosso casamento. Eu sempre cuidei do meu pai e espero que ele possa ter o espaço de que precisa para se focar na sua saúde.”

Resta agora saber quem irá levar a ex-atriz norte-americana ao altar, mas tudo aponta para que seja a mãe.

Continuar a ler