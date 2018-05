Mais de 50 polícias já foram mortos no Rio de Janeiro este ano

A morte de um polícia militar na madrugada desta sexta-feira no Rio de Janeiro elevou para 51 o número de agentes de segurança mortos naquele estado brasileiro este ano, divulgou a imprensa brasileira. De acordo com o portal de notícias G1, o polícia militar Eduardo da Silva Dias, de 48 anos, morreu no começo da madrugada desta sexta-feira.

O agente deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, em estado gravíssimo. O polícia foi baleado na cabeça no Viaduto da Posse, também em Nova Iguaçu. O agente estava em coma e a respirar com a ajuda de aparelhos, mas não resistiu aos ferimentos.

O Rio de Janeiro está sob intervenção militar há três meses devido à onda de violência que atinge o estado e, neste período, foi também assassinada a vereadora Marielle Franco e o seu motorista, Anderson Gomes, numa emboscada, a 14 de março.

