Mais de um milhão de crianças e jovens receberam abono de família em abril

Mais de um milhão de crianças e jovens receberam o abono de família em abril, registando-se uma ligeira redução entre março e abril, e uma quebra de 5% em comparação com abril de 2017.

De acordo com os dados mais recentes do Instituto de Segurança Social, divulgados esta sexta-feira, no mês de abril foram pagos 1.072.391 abonos de família a crianças e jovens, menos 983 beneficiários do que no mês de março. Em comparação com o período homólogo de 2017, a tendência mantém-se, havendo uma redução de cerca de 5%, depois de nesse mês terem sido pagos 1.129.828 abonos de família.

A maior parte destas crianças e jovens estão nos distritos de Lisboa (230.354), Porto (217.662) e Braga (100.963).

No que diz respeito às prestações por parentalidade, onde se incluem o subsídio parental inicial, o subsídio parental alargado e o subsídio social parental inicial, a Segurança Social registou 36.900 pagamentos, menos 5% face a março de 2018 e menos 9,8% em comparação com abril do ano passado.

De acordo com a informação da síntese de informação estatística, do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP), os beneficiários destas prestações foram sobretudo mulheres (25.488), contra 11.412 homens.

