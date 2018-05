Manuel Neuer convocado pelo Bayern de Munique para a final da Taça

O guarda-redes alemão Manuel Neuer foi esta sexta-feira convocado pelo Bayern de Munique para a final da Taça da Alemanha de futebol, com o Eintracht Frankfurt no sábado, aumentando as probabilidades de representar a seleção alemã no Mundial2018.

Neuer, de 32 anos, não joga desde setembro depois de uma fratura no pé esquerdo contraída nos treinos, mas recebeu a notícia da convocatória como “a melhor” tendo em conta as esperanças de representar a Alemanha no Mundial da Rússia.

A lista inclui ainda o avançado Thomas Mueller, que também estava em dúvida, enquanto o alemão Jerome Boateng, o chileno Arturo Vidal e o holandês Arjen Robbin vão falhar o jogo decisivo por lesão.

Neuer, inscrito nos pré-convocados de Joachim Low para o Mundial, voltou esta semana aos treinos e espera ser um dos três guarda-redes na Rússia.

